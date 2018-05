Järvamaa veofirma praamisõit läks maksma tuhandeid eurosid

Õnnetusse olukorda sattunud veofirma Alliku Grupp OÜ tegevjuht Neeme Gross nentis, et laevale peale- ja mahasõit on madalate treilerite jaoks lihtsalt liiga järsk. Tänu sellele läheb kogu koorma koormus ühele sillale ja see lõhubki masinaid. “Nii juhtus ka meil,” ütles Gross. “Kahju firmale on umbes 2300 eurot,” tunnistas ta.