Politsei tegi metsast lapse leidnud mehe ees sügava kummarduse

Politsei käivitas Kädval kadunud 4-aastase lapse laiaulatusliku otsingu. Pildil on lapse leidnud mees.

„Leidja rolli pühapäevase otsinguoperatsiooni edukal lahendamisel alahindada ei saa. Mida rohkem inimesi kohe alguses kohale tuleb ja mida kiiremini hakatakse aktiivselt otsima, seda suurem on tõenäosus, et inimene leitakse üles,“ rõhutas Söörd. „Ega sellised otsingud, eriti kui on tegemist väikelastega, kerged ei ole, sest lõpptulemus pole kunagi teada."