Vabadussammas saab võidupühaks korda

Järva-Madise koguduse diakon Tiit Lastik rääkis, et vabadussamba korrastamisele hakati mõtlema sügisel. «Siseministeeriumist käisid ametnikud kirikuga tutvumas ja siis nad natuke noomisid meid, et vabadussammas on korrast ära,» sõnas Lastik. Viimati taastati seda kolmekümne aasta eest.