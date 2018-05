Aasta ema võttis tiitli vastu

Järva ringkonna esinaine Kerlin Tealane kinnitas, et Järvamaa aasta ema valimine jätkub. «Tänavu oli kaheksa kandidaati ning iga viimne kui üks oleks olnud väärt kandmaks aasta ema tiitlit,» lausus ta. «Tasub märkimist, et kõik olid uued kandidaadid. Naisi esitati üle Järvamaa. Jah, Astritil on kõige rohkem lapsi, kuid pigem sai määravaks siiski asjaolu, kuidas lähedased ja kolleegid meile kui valijatele aasta ema esitlesid.»

Järvamaa aasta ema kandidaat on Järvamaal elav naine, kes on pühendunud ja väärikas ema ning eeskujuks meile kõigile.