Ilus ilm muutis inimesed veelgi lahkemaks kui jõulud

Järvamaa Toidupanga koordinaator Eneken Savi selgitas, et kui muidu teevad inimesed rohkem annetusi jõulude ajal, siis eile ja täna koguti Paide Maksimarketis palju rohkem toiduaineid, kui viimaste jõulude ajal. „Rahvast on poes ka hästi palju, sest homme on emadepäev ja eks ilusama ilmaga grillitakse ka väljas,“ sõnas ta.

Savi pani kahe päeva jooksul tähele, et seekord oli palju neid inimesi, kes annetasid kohe suure koguse toidukraami.

Ta rääkis, et üks mees vabandas, et tal on kõht nii tühi ja tema võtab poest kiiruga toidu ja läheb kohe koju sööma. Ta tegigi seda, kuid oli tunni aja pärast poes tagasi ja siis annetas suure koguse toidukraami.

Nagu varasematelgi kordadel pannakse annetuskärusse kõige rohkem seda kraami, mis on hetkel poes soodushinnaga müügis. Seekord andsid kärus tooni suured kilosed pastapakid, kuid oli ka palju erinevaid purgisuppe.

Eesti Toidupank on asutatud 2010. aasta märtsis selleks, et leevendada vaesusprobleemi meie ühiskonnas ja võidelda toidu raiskamise vastu. Samast aastast on korraldatud ka regulaarselt toidukogumispäevi.