Algab Päästeameti veeohutuskampaania, „Hoia Silm Peal“

Tihti arvavad inimesed, et enamik uppumisi toimub ujumise ajal. Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala tõi välja, et Päästeameti statistika näitab, et viimastel aastatel on koguni pooled uppumised olnud seotud hoopis kukkumistega ning leidnud aset koduses keskkonnas. „Väikelastega juhtus mullu kolm rasket veeõnnetust. Nad kõik uppusid koduses keskkonnas, kui olid jäetud vaid hetkeks järelevalveta,“ sõnas Virkala. Peaaegu kõik koduses keskkonnas toimuvad veeõnnetused on ennetatavad. Selleks on aga vaja ümbritsevaid ohte teada, märgata ja vajalikud abinõud kasutusele võtta.