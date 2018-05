Paide neiu tegi Rootsis Eesti spordiajalugu

Varasemalt on Krete Kaasik saavutanud samal võistlusel juuniorite vanusegrupis II koha, mis oli Eesti läbi aegade parim tulemus Frivolten Cup'il. Sel aastal pani ta end proovile täiskasvanute seas ning järjestuses teise tulemusega hüppas ta end finaali, kus tegi samuti ilusa soorituse ning tulemuseks II koht, kusjuures esimesest kohast lahutas teda vaid 0,06 punkti. Spordiklubi Kati treener Katrin Kaasik täpsustas, et tegemist on üldse esimese korraga, kui keegi Eesti sportlastest sel võistlusel täiskasvanute vanusegrupis finaali saab. "Täiskasvanute vanusegrupis võistlesid aastal 2000 ja varem sündinud, esikoha saavutas 1993. aastal sündinud rootslane ja kolmas oli 1998. aastal sakslane," rääkis Kaasik. Ta lisas, et napi võidu vormistanud rootslane on noppinud kõrgeid kohti nii EM-il kui ka MM-il ning näiteks DMT-l on ta lausa Euroopa meistriks kroonitud.