Paide masinatehas kasvatas jõudsalt kasumit

Ettevõtte juhataja Jaan Meikup märgib, et PMT panustas möödunud aastal tugevalt tootearendusse, mis peaks tema hinnangul ettevõttele lähitulevikus tagama edu. "Tootearendusse investeerimine on hakanud tagasi tooma ja jätkuvalt liigume edasises arengus omatoodete arendamisele ja müügile," ütleb Meikup.