Lottemaa leiutamiskonkursi võidutöö tuli Paidest

PAIde lasteaia Vikerkaarepai rühma laps Emili Kõonurm (5) rääkis, et sellist seadet oleks tal väga vaja läinud jõulude ajal, kui sussi seest ja pakkidest said lapsed palju komme. «Ma pidin kogu aeg komme oma kaheaastasele vennale Mattiasele avama,» tõdes Emili. See oli päris väsitav ja tüütu töö. «Siis mõtlesingi, et võiks olla selline masin, mis teeb kommide avamise lihtsamaks ja põnevamaks.

Kommiavamise masina tegi Emili koos isaga. Isa osaks jäi saagimine, lõikamine, kruvimine ja lüliti panek.

Emili ütles, et suurema osa ajast on kommiavamise masin lukus ja võti on tema käes. «Komme ei ole vaja kogu aeg süüa,» põhjendas ta. Kui aga masin töötab, paneb ta alati ka valguse põlema, et näha, kuidas komm mööda linti liigub.

Tänu sellele masinale on Emili meelest kommisöömine justkui mäng, mis pakub palju põnevust ja ajaviidet.

Kuna Emili leiutisoli sedavõrd erilien ja põnev otsustasid Vikerkaarepai rühma õpetajad Irma Olonen ja Merike Nurges, et saadavad töö edasi Lottemaa leiutamiskonkursile. Kui esialgu näris neid kahtlus, et ehk on Emili veel liiga noor ja tema töö ei mahu etteantud vanuseklassi, siis tegelikult oli eelkooliealisi osalejaid konkursil päris palju.

Juhtuski nii, et võtmega kommipaberi avaja osutus üle-eestilisel väikeste leiutajate konkursil viie finalisti seast nii lastevanemate, kui ka laste lemmikuks leiutiseks.

Laste jaoks on leiutatud toiming tehtud mänguliseks ja nõuab teatud füüsilist pingutust. Vanematele meeldis see, et kommide söömise protsess muutub teadlikumaks ning et ligipääs masinale on piiratud võtmega.

Lottemaa teemapargi tegevjuht Margit Toodu ütles, et augustis saab Lottemaa endale uue atraktsiooni, mille idee autoriks on lapsed. Mul on rõõm, et meie küla leiutamisvõistlus kasvab ja tõmbab endale ligi uusi andekaid ja innovaatilisi osalejaid. «Usun, et tulevikus täitub teemapark mitmete leiutistega, mille ideed on tulnud lastelt ja mis inspireerivad nii noori, kui ka vanemaid pargi külastajaid tegelema leiutamise ja ettevõtlusega,“ lausus ta.

16. novembrist kestnud Lottemaa esimesele leiutamisvõistlusele laekus 16. märtsiks üle 70 töö, mille autoriteks olid peamiselt koolieelikud.

Finaali jõudnud kõigi viie töö autorid saavad auhinnaks Lottemaa perepiletid. Võidutöö autorid lähevad koos juhendajaga Tallinki Stockholmi kruiisile, külastavad Tom Titsi teadusparki ja peatuvad pealinna hotellis.