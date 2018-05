Kohalik elanik selgitas Järva Teatajale, et kuulis öösel mõni minut enne kella kahte tugevat plahvatust ja seejärel hakkas kaupluse sireen tööle. Kohapeal selgus, et õhku oli lastud Swedbanki sularahaautomaat. Kaupluse seinas, kus varem asus pangaautomaat, laiutas tühi auk. Purunenud olid ka kaupluse aknad. Kaupluse esine parkla oli täis klaasikilde ja pangaautomaadi tükke. Samuti vedeles maas hulgaliselt raha.



Esimesena jõudsid sündmuskohale Aravete päästjad, kes piirasid ala lintidega, et kõrvalised isikud ei pääseks sündmuskohta.

Enne, kui politseinikud pääsesid asja lähemalt uurima, saabus sündmuskohale pommigrupp ja koer, kes veendusid, et seal pole mõnda lõhkemata jäänud pommi.

Esimesed inimesed, kes sündmuskohale jõudsid, kinnitasid, et kurjategijaid nemad ei näinud.

Kui palja raha kurjategijate saagiks langes, pole veel teada.