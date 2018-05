Terviseamet kinnitab: Järvamaal on vesi suplussoe

Kalibreeritud termomeetriga vee temperatuuri mõõõtmas käinud terviseameti vaneminspektor Kadi Ruiso kinnitas, et soojad ilmad on teinud oma töö ning Järvamaal avalikes supluskohtades on kõikjal vesi vähemalt 18 kraadi soe. "Mõõtmised on tehtud päevasel ajal, mis tähendab, et õhtuti võib vesi olla isegi soojem," märkis ta.