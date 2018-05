Türi rattaklubi kutsub täna taas ühiselt sõitma

Kel soovi, on võimalik liituda Paide Olerexi tankla juurest, kuhu jõutakse 18:25 paiku. Eelmisel nädalal oli kohal 13 huvilist. Tempoks on planeeritud 26-27km/h.

Kõik huvilised liitugu, maanteeratas on soovituslik ja kiiver kohustuslik.

Lisainformatsioon koos kaartidega on saadaval Türi valla kodulehe sündmuste all või sotsiaalmeedias. Täpsustamiseks on võimalik ühendust võtta Martin.Kaschan@tyri.ee