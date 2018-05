Aktiivsus tööturul suurenes endiselt

Hõivatuid oli 2018. aasta I kvartalis 650 500 ja tööhõive määr oli 66,6%, mis on 0,3 protsendipunkti suurem kui aasta tagasi samas kvartalis. Tööhõive määr oli endiselt kõrgeim Põhja-Eestis ja madalaim Kirde-Eestis. Suurenes osaajaga töötajate arv: osatähtsus hõivatute seas oli 12,1%, mis on 1,5 protsendipunkti suurem kui aasta varem. 2018. aasta I kvartalis oli 8300 osaajaga töötajat, kes soovisid tegelikult rohkem töötada. Vaeghõivatute osatähtsus hõivatute seas suurenes 0,5 protsendipunkti.

Tööjõus osalemise määr (kui suur osa tööealistest olid hõivatud või otsisid tööd) oli 71,4%. See näitaja on endiselt tõusuteel ja oli 2017. aasta I kvartali näitajast 1,2 protsendipunkti suurem. Aktiivsus on aastataguse ajaga võrreldes 15–24-aastaste seas suurenenud 3,3 protsendipunkti ja 50–74-aastaste hulgas 2,1 protsendipunkti. Aktiivseimas vanuserühmas (25‒49-aastased) oli tööjõus osalemise määr stabiilne (langus 0,1 protsendipunkti). Tõusis nii naiste kui ka meeste tööjõus osalemise määr.