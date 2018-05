Suur soe meelitab vette, hoidke lastel silma peal

1–3-aastastel lastel on sageli soov kõike ise järele proovida, katsuda, maitsta, loopida või ronida ning seetõttu võivad nad kergesti õnnetustesse sattuda. Üks väga suurtest ohtudest väikelapsele on veekogud. Väikelapsed upuvad sageli koduõuel või selle lähistel olevas veekogus. Avalikes randades, kus võõra keskkonna tõttu on oht lapse kadumiseks suurem, on harjutud lastel rohkem silma peal hoidma kui koduhoovis. Kodune õueala tundub sageli turvaline ja võib tekkida olukordi, kus järelevalveks tundub piisavat sellest, kui teiste toimetuste kõrvalt aeg-ajalt veenduda, et laps on vaateväljas.