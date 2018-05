Paidesse tuleb võimlemis- ja jõulinnak

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul kujunes konkurss meeldivalt osavõturohkeks. „Laekunud 61 taotlust on selge viide sellele, et omavalitsused ja kohalikud kogukonnad peavad elanikkonna aktiivse ajaveetmise võimaluste arendamist oluliseks. Mul on hea meel, et Eesti Olümpiakomitee koos Coca-Cola Fondiga on sellele omaltpoolt kaasa aitamas,“ ütles Sõõrumaa ja lisas: “Kõige selle juures on oluline, et rajatavad välijõusaalid on alati avatud ja tasuta kasutamiseks kõikidele huvilistele. Sellega oleme taaskord astunud sammukese edasi, et olla tervemad, tugevamad ja õnnelikumad. Loodan, et sarnaseid omavalitsuste, riigi ja ka erasektori poolt käivitatud algatusi tuleb veel ning spordi ja liikumisharrastusega tegelemise võimalused paranevad kõikjal Eestis hoogsalt edasi.”.