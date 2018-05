Autohävitamistalgud: kevadisel romuringil sõidetakse tükkideks suur hulk masinaid

Romuringi korraldaja Meeme Juhkam meenutas, et see peaks nüüd olema kümnes kord Järvamaa sellises formaadis võistlust neil korraldada. Kevadine ettevõtmine on taas lillelaada laupäeval.

Sel korral on romuringil kaks klassi- mehed ja naised. Mehi on lubanud sõitma tulla 112 ning naisi hetkeseisuga 26. „Meeste grupi täitumiseks kulus kümmekond minutit ning osa huvilisi jäi ka kohast ilma,“ kommenteeris Juhkam. „Huvi on asja vastu endiselt väga suur. See on uus meeste klassi rekord!“

Sügisesel romuringil oli kavas ka kaubikute klass. Toona oli seal võistlemas kümme masinat. Mehi oli 78 ja naisteklassis oli väljas 20 julget õrnema soo esindajat.

Tasub märkimist, et kui romuralli kujutab endast võitlust viimse elumahlani ja platsil nökerdades kroonitakse võitjaks viimane liikuv liikur, siis romuring kujutab endast romuautodega ringide kogumise võistluste. Võidab see, kel päeva lõpuks kõige rohkem ringe kirjas.

Hooajavahelisel ajal tegid korraldajad ka romuringi rada 50-60 meetri võrra pikemaks. Raja kogupikkuseks on nüüdseks 500-600 meetrit ning, nagu ikka, see sisaldab nii asfaltkatet kui kruusalõike, kurve ja pisemaid astanguid.

Hävitamisele toodav autopark on Juhkami sõnul kirja nagu tavaliselt. „Väga palju on eri generatsioonidest ja aastatest BMWsid. Vene autodest peaks väljas olema vähemalt üks Volga,“ täpsustas ta. „Väidetavalt tulevad osad huvilised, need, kel pole eriti olnud aega autot romuringiks ette valmistada, rajale peaaegu otse tänavaks. Tule-viled küljest ära ja romuringile.“

Romuringi esimeste sõitudega tehakse laupäeval algust kl 12. Pealtvaatajaid hakatakse sisse laskma kl 11st. Meeme Juhkam selgitas, et osalejate paljususe tõttu jaotavad nad mehed kolme sõidugruppi. Edasi sõidetakse kaks vooru ja siis pannakse allesjäänutes uued sõidugrupid kokku ning nii kuni päeva lõpuni. „Pakun, et romuring on läbi nii kl 22ni. Õhtutundidesse jääb ka killzone ehk viimasena liikuma jäänud autode sõit.“

Kui varasematel aastatel on romuringi võitjat oodanud sõiduauto, siis sel korral on auhinnaks raha.

Eraldi õhtust esinejat romuringil ei ole, küll on olemas lasteala, pauside vaheajal silmailu pakkuvad tantsutüdrukud ja muusikat mängiv diskor.