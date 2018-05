Aravetelane: Ei julge siin enam eladagi

Poe lähedal elav Mari Mäe rääkis, et kahtlast liikumist oli märgata samal ööl juba tund enne plahvatust. Ta on politseile edastanud ka videokaamera pildi, mis võib aidata kurjategijaid tabada. Mäe sõnul on ta viimaste nädalate jooksu näinud Aravete vahel öösiti võõraid luusimas juba mitu korda ja ta arvab, et need inimesed võisid olla öise plahvatusega seotud.