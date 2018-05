Swedbank: sularahaautomaadis oli 100 000 eurot

Laasberg lisas, et politsei uurib juhtumit ja täpsemad asjaolud alles selguvad.

Uusi märkis, et automaatide rünnakuid esineb harva, üks või kaks korda aastas kõikide pankade peale kokku. «Sularahaautomaatide turvamiseks kasutatakse mitmesuguseid meetmeid ja üldjuhul raha siiski kätte ei saada ning sellised rünnakud piirduvad vaid masina kahjustamisega,» lausus ta.

Täna öösel kella kahe paiku lasti Järvamaal Aravetel õhku Meie kaupluses asuv sularahaautomaat.

Kohalik elanik selgitas Järva Teatajale, et kuulis öösel mõni minut enne kella kahte tugevat plahvatust ja seejärel hakkas kaupluse sireen tööle.

Kohapeal selgus, et õhku oli lastud Swedbanki sularahaautomaat. Seinas, kus varem asus pangaautomaat, laiutas tühi auk. Purunenud olid ka aknad. Kaupluseesine parkla oli täis klaasikilde ja pangaautomaadi tükke. Samuti vedeles maas hulk raha.

Politsei pressiesindaja Maria Gonjak ütlust mööda sai häirekeskus öösel kell 1.58 teate, et Aravete alevikus on pangaautomaadi juurest kuulda häiret, millele eelnes plahvatusele sarnanev heli ning purustatud on pangaautomaadi esimene pool. «On täpsustamisel, mida pangaautomaadi purustamiseks kasutati,» lisas ta.

Gonjak märkis, et hoones eluruume ei ole ning kellegi elu või tervis juhtumi käigus ohtu ei sattunud. Juhtumi uurimiseks alustatakse kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb vargust. (JT)