Türi lillelaadal selguvad parimad noortalunikud

„Parim noortalunik valitakse juba 18. korda ning võistlus on alati väga populaarne olnud. Seda näitab juba asjaolu, et oma teadmised paneb proovile igal aastal 30-40 võistlejat. Võistluse kümme ala on kokku pandud selle põhjal, mis on ühele talupidajale vajalikud oskused. Ja kuigi tänapäeval on võimalik mitmeid asju teha ka tehnika abiga, võiks siiski iga talunik osata näiteks maamõõtmist ka vana viisi ehk ilma tehnika abita teha,“ ütles võistluse peakorraldaja, Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Aive Kupp.