Türil selgub Eesti parim noor aednik

Kont tõdes, et kuigi aedniku amet on vana ja väärikas, ei ole see noorte seas väga populaarne nii meil ega ka välismaal. Eestis tehtava OSKA põllumajanduse ja toiduainetööstuse tööjõu-uuringu põhjal selgus, et aednikke koolitatakse Eestis isegi rohkem kui vaja, kuid tööturule jõuab neist väga väike osa.