Eestimaa on nii kive täis, et aedu võiks teha kõikjale

Kiviaiameister Arvo Saad ehitab aeda sellistest kividest, nagu loodus on nad loonud. „Nii nagu vanad eestlased uskusid, et igal kivil on hing, ei taha ma kivilt juppi küljest raiuda. Hoopis põnev on neid paigutades luua kiviaeda kui neljamõõtmelist hästi sobituvat mosaiiki,” jutustab mees.

FOTO: Erakogu