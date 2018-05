PPA vahetab välja turvanõuetele mittevastavad ID-kaardid

Kehtetute sertifikaatidega ID-kaarti ei saa enam elektrooniliselt kasutada ning e-teenustesse sisenemiseks või digiallkirja andmiseks tuleb taotleda kas uus kaart või kasutada mobiil-ID-d. Riik vahetab garantiikorras välja kõik turvanõuetele mitte vastavad ID-kaardid, mille kehtivusaeg on pikem kui kolm kuud alates dokumendi taotluse esitamisest.

PPA esitas ID-kaardi tootjale nõude turvanõuete rikkumise kohta, tootja eitab rikkumist. „PPA jaoks on oluline kindlustunne, et ID-kaardi omanike privaatvõtmeid ei saa olla kuskil mujal kui ainult kaardi kiibis. Kui seda turvanõuet on lepingupartner rikkunud, siis peame kaartide sertifikaadid kehtetuks tunnistama,“ sõnas Kirch.