Albu põhikooli direktori ametis on Rünno Lass osalise koormusega 30. juunini 2018. Juba alates 2. maist on ta tagasi erialasel tööl, milleks on sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakonna ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse nõunik.