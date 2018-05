Perearstide päev: perearstid juhivad teekonda parema terviseni

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esimees Le Vallikivi tõdeb, et perearstide ees seisvad küsimused on aktuaalsed kogu maailmas.

„Tänases kõrgtehnoloogiast kihavas ja infost üleküllastunud maailmas ei ole perearsti roll mitte olla kuri väravavaht, kes takistab inimese pääsu kõrgema etapi spetsialisti juurde, vaid pigem lähim teejuht ja värava avaja – selleks, et õige inimene satuks õigel ajal õigesse kohta,“ kinnitab Vallikivi.

Perearstide päev langeb tänavu perioodile, kui välja antakse värskelt valminud perearstipraksiste kvaliteedijuhis, mille eesmärk on edendada perearstiabi kvaliteeti Eestis.

„Kvaliteedijuhis on teenäitaja perearstidele, sest seltsina soovime, et kogu Eestis saaks ühtlast ning kõrgel tasandil perearstiabi. Samas võidavad juhendist ka patsiendid, kuna arstikeskuse töö on sujuvam ning patsiendile mugavam,“ selgitab Vallikivi.