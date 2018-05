Pildid: ettevalmistused Türi lillelaadaks käivad täie hooga

Veebruari keskel kirjutas Järva Teataja , et olenemata sellest, et Türi lillelaada laadaala tänavu vähenes ja seetõttu tuli korraldajatel tõsta ka osa platside hinda, täitusid müügikohad esimese kahe nädalaga.

Türi lillelaata korraldava Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhatuse esimees Liivi Lintlom sõnas, et müügikohtade kinnipanek kodulehel algas 1. veebruaril ja nii nagu eelmistel aastatel, täitusid tänavugi kohad kahe nädalaga. «Tänavu said müügikohad täis just 14. veebruaril, sõbrapäeval,» sõnas ta.