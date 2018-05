Pidu muuseumites kestis südaööni

Varjupaiga eestvedaja Tuve Kärner ütles, et seekordne muuseumiöö kujunes tõeliselt rahvarohkeks ning otsa tegid lahti tsiklimehed, keda oli 300 mootorratta jagu. "See oli vägev vaatepilt, kui need tsiklid üksteise taga siiapoole tulid," kiitis ta.

Paljud külastajad tundsid huvi ka Järva-Madise kiriku külastamise ning vanade kirikuraamatute uurimise vastu. Kirikuõpetaja Tiit Lastik näitas lahkesti nii uuemaid kui ka vanemaid ja selgitas lahti eri kirikuraamatute sisestamise põhimõtteid. Näiteks said külastajad teada, et kirikuraamatutesse on kantud ka inimese surma põhjused, kui need vähegi teada olid.