Esmaspäev toob päikest, teisipäev äikest

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu homset selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 7-11 kraadi.

Teisi- ja kolmapäevased äikesed langetavad suvist õhutemperatuuri küll mõne pügala võrra allapoole, kuid ilm jääb jätkuvalt kevadiselt soojaks.

Ööl vastu teisipäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt idakaaretuul 1-7 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb ning pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, võimalik on äike. Puhub valdavalt idakaaretuul 1-7 m/s. Sooja 18-24 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja jätkuvalt on võimalik äike. Puhub valdavalt läänekaaretuul 2-7 m/s. Sooja on 9-14 kraadi. Kolmapäeva päeval pilvisus hõreneb. Lõuna-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-10 m/s. Sooja on 16-21 kraadi.