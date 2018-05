Keskkonnaamet kutsub Järvamaale matkama

Tänavuse looduskaitsekuu teema on «Terve Eesti», et pöörata tähelepanu looduse ja inimese tervise seostele.

Looduskaitsekuu matkad on suurepärane võimalus minna loodusesse liikuma, saada rohkem teada ümbritsevast ning teha head ka oma tervisele. Teadlaste tehtud uuringud on tõestanud, et looduses liikumine parandab füüsilist vormi ning mõjub hästi südamele. Lisaks parandab looduses viibimine mälu ja tähelepanuvõimet ning ennetab stressi.