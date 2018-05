Galerii: tantsijad annavad hoogu suure peo ettevalmistustele

Laupäeval said Paide Vallimäel alguse liikumisproovid, koorid, ansamblid ja orkestrid harjutavad kokku peopäeva hommikul, neljapäeval süüdatakse kultuurihiies peotuli, istutatakse puid ja toimuvad puude ladumise talgud.

Täna harjutasid tantsusamme kõige pisemad tantsijad: osalejaid on beebidest kuni noorterühmadeni. Proovid jätkuvad neljapäeval, mil harjutavad oma etteasteid näitlejad ning laupäeval, kui lava on kooride, ansamblite ja orkestrite harjutamiseks ning ühendproovideks. Korraldajate kinnitusel on seni proovid kulgenud viperusteta.