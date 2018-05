Järvamaa elutööpreemia saab Toomas Šadeiko

Toomas Šadeiko juhtimisel võttis kool osa erinevatest projektidest nii õpetajate kui õpilaste arendamiseks kui ka kooli infrastruktuuri ja õppetingimuste kaasajastamiseks. Ta on tegelenud pidevalt enesetäiendamisega ja pidanud isiku pidevat arengut ja elukestvat õpet oluliseks. 2008. aasta suvest, mil Toomas lahkus Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli direktori ametikohalt oli ta tegev Maamajanduskooli ja Paide Kutsekeskkooli ühendamisel tekkinud Järvamaa Kutsehariduskeskuse Nõukogus.



Šadeiko on olnud ühiskondlikult väga aktiivne andes suure panuse nii Järvamaa kui Türi valla hariduselu kui ka kogu valla arenguks. Ta on olnud aastatel 1993–1996 ja 1999–2005 Türi vallavolikogu esimees, aastatel 2005-2009 nelja omavalitsuse ühinemisel tekkinud uue Türi valla volikogu aseesimees. Ta on juhtinud nii Türi vallavolikogu haridus- ja noorsookomisjoni kui ka kultuuri- ja spordikomisjoni. Aastatel 1999–2005 on ta olnud Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige. Ta on eestvedajaks olnud ka Särevere piirkonna kultuuri- ja spordiklubile Alem.



Toomas Šadeiko on pälvinud aastal 1998 Valgetähe V klassi teenetemärgi ning 2008. aastal valiti ta Türi valla aukodanikuks.



Järvamaale osutatud teenete eest ja seoses Eesti Vabariigi taasiseseisvumise 10. aastapäevaga autasustas Järva maavanem Toomas Šadeikot Järvamaa teenetemärgiga.



Järva maavanem ja Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees andsid Toomas Šadeikole Järvamaa vapimärgi 2005. aastal väljapaistva pedagoogilise ja ühiskondliku tegevuse eest maakonnas ja vabariigis.



Järvamaa Omavalitsuste Liit andis Toomas Šadeikole 1999. aastal maakonna hariduselu edendaja preemia ja 2008. aastal haridusvaldkonna elutööpreemia.



Toomas Šadeiko esitas Järvamaa elutööpreemiale Türi vallavalitsus.