Kummipostid rahustavad taas Türi-Allikul liiklust

Maanteeameti Ida-regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi ütles siis, et kummipostid paigaldati Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteele Türi-Alliku ristmikule möödasõidulaienduse (vasakpöörajast möödumiseks) ehituse raames. „Nende postide eesmärk on takistada möödasõite ristmiku alal, kus see on ohtlik nii möödasõitjale, kui ka kaasliiklejatele. Probleem on selles, et ristmikule läheneja, kes soovib vasakule hakata keerama võib sõita mõnevõrra aeglasemalt kui otse läbisõitja, kuna ta teab, et peagi hakkab pööret sooritama. See võib aga kannatamatumatele liiklejatele anda signaali, et tegu on aeglase liikujaga ning tekib soov vahetult ristmikul möödasõitu sooritada,“ selgitas ta. „Taolise stsenaariumiga liiklusõnnetusi ja liiklusohtlikke olukordi, mis pole küll õnnetusi kaasa toonud, sellel ristmikul varasemalt on esinenud.“