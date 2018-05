Keskkonnaamet õpetas 614 põllupidajat ja omavalitsusspetsialisti säästlikult vett kasutama

„Põllumajandustootjatele suunatud teabepäevad on tegelikult juba pikaajaline traditsioon – igal aastal on meil mõned teemad detailsemalt luubi all, tutvustame mõne uue uuringu tulemusi, räägime põhjavee seirest ja veemajanduskavadest. Seda kõike selleks, et põllupidajad mõistaks, kuidas nemad saavad oma igapäevatöös aidata kaasa meie veekogude heale seisundile ja miks see on tähtis,“ selgitas Milvi Aun, Keskkonnaameti vee peaspetsialist. Näiteks jagati juhiseid, kuidas farmide sõnniku- ja silomajanduse korrastamine, keskkonnasäästlike väetamistehnoloogiate kasutamine ja talvine taimkate haritaval põllumaal aitavad hajukoormuse mõju veekeskkonnale vähendada.