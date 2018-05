Järvamaa teatrisuvi algab „Kirsiaiaga“

1903. aastal valminud näidend "Kirsiaed" jäi Anton Tšehhovi viimaseks tööks. Alates esmaettekandest Moskva Kunstiteatris Konstantin Stanislavski käe all on seda mängitud kõikjal üle maailma ja mängitakse praegugi, kuuludes teatriklassika absoluutsesse tippu. Näidend jutustab ühe mõisa hääbumise loo, ühes kõige inimlikuga, mis sinna juurde käib. Uued väärtused põrkuvad vanadega, praktilisus ebapraktilisusega, pidetus traditsiooniga - vaidlus selle üle, kellel või millel siis lõpuks õigus on, on kestnud juba sajandeid ja lõppu veel ei paista. Tundub, et "Kirsiaial" on igale ajale midagi öelda, alati natuke uut ja natuke ikka seda sama.