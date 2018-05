Lasteaia direktor tuli omast majast

Karit Kolleri esimene tööpäev PAIde lasteaia direktorina on esmaspäeval, 28. mail. Koller tunnistas, et asutuse juhina on see tal esmakordne kogemus, kuid ta loodab kasulikuks osutuvat senised kogemused projektijuhina ja maakondliku tervisenõukogu juhina.