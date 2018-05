TJA: Mänguväljakule minnes veendu esmalt ohutuses

Avalik mänguväljak on selline mänguväljak, millel on kasutajale vaba juurdepääs. Seadmete ja väljaku üleüldise korrasoleku ning hooldamise eest vastutab mänguväljaku omanik, kuid ohutuse tagamisel omab esmatähtsat rolli siiski lapsevanema teadlik tegutsemine, tähelepanelikkus ning koostöö mänguväljaku omaniku või valdajaga.

Atraktsioonide alune pinnas peab olema sobiv ja piisav, et kukkumisel lööki summutada. Asfaldi ja betooni kasutamine on lubatud üksnes võimalikust kukkumistsoonist väljapool. Iga atraktsiooni ümbruses peab olema piisavalt vaba ruumi, et kukkumisteele ei jääks ette midagi, mis võimalikke vigastusi raskendada võivad.

TJA viimaste aastate kontrollid näitavad, et avalike välimänguväljakute üldist seisukorda võib pidada heaks. Kuivõrd mänguväljakute korrasolek võib ootamatult muutuda omanikust sõltumata, näiteks vandalismi läbi, siis on väga oluline, et kasutajad enne mängima asumist atraktsioonide korrasolekut kontrolliksid. TJA on alustanud juba ka selle aastast järelevalvekampaaniat, et kontrollida avalike välimänguväljakute seisukorda üle Eesti.