Kõige koledam sõna vajab väljaselgitamist

ERR veebilehel tuuakse välja, et superministeeriumi sõna välja pakkunud esitajad heitsid sellele ette, et sõna on sisuliselt ebatäpne ja punnitatud. Sõna «tolerast» esitajad viitasid maitsetusele ja madalkeelsele taustale (tolerast on moodustatud sõnadest tolereerima ehk sallima ja pederast (halvustav väljend homoseksuaalsete inimeste kohta)).