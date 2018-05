Teetööd nõuavad liiklejatelt suuremat tähelepanu

"Head liiklejad, olge tähelepanelikud niitmistöid tegevate hooldemasinate osas ning laske kollase vilkuriga sõidukil tööd teha. Maanteeameti partnerid riigiteede hooldamisel on alustanud teepeenarde ja -nõlvade niitmisega," märkis amet.

Maanteeameti hooldepartnerid valivad keerulistes kohtades heakorratööde, sealhulgas umbrohu tõrje, tegemiseks sobilikud meetodid, et tagada teeäärte seisundinõuded. Riigiteede piirnevatel aladel tehakse kemikaalidega umbrohutõrjet kohtades, kus niitmine on raskendatud - näiteks kaitsepiirete all, tähispostide ja liiklusmärkide ümbruses ning masinatega raskesti ligipääsetavates kohtades valdavalt väljaspool asulaid. Siiski kasutatakse kemikaale võimalikult vähe ning kasutatavad kogused ei kahjusta keskkonda. (BNS)