Grit Šadeiko võistleb mainekal Götzise mitmevõistlusel

Maicel Uibo läheb mõõduvõtule vastu kümnevõistluse maailma hooaja edetabelijuhina, aprilli alguses kogus ta USAs isikliku rekordi väärilised 8407 punkti ning täitis ühtlasi Berliini Euroopa meistrivõistluste normatiivi. Pärast seda on ookeani taga treeniv Uibo võistelnud üksikaladel. Hetkel hindab ta oma seisu heaks ning on suutnud hoiduda ka suurematest tervisemuredest. „Treeningud on sujunud hästi ning plaanipäraselt. Olen terve ja tahan Götzise võistlust nautida ning ilusa kümnevõistluse kokku panna,“ sõnas Uibo enne starti Austrias.