Pool aastat on Käru koolipere toimetanud õppejuhi-sotsiaalpedagoogi Ulvi Klemmeri juhtimisel, kes täidab praegu direktori kohusetäitja rolli. Uueks õppeaastaks otsitakse aga 54 õpilasega koolile uut juhti.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann rääkis, et konkursiga oodati suveni seetõttu, et nüüd on sobiva juhi leidmiseks haridusmaastikul soodsamad tingimused. «Kuna head inimesed ei oota õppeaasta keskel kusagil varnas, siis ootasime ära õppeaasta lõpu, mil inimesed teevad uusi plaane,» selgitas ta.