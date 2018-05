Galerii: vaata, kuidas on kulgenud aia- ja lillepäevad Jänedal

Lisaks poola ja kreeka maasikatele olid täna müügil ka juba kodumaised, Lõuna-Eesti marjad, mis tõsi kasvatatud kasvuhoones. "Need ehk ei ole küll nii head, kui need, mida ise peenralt korjan, kuid lõhnavad ja maitsevad hästi, " selgitas Tallinna lähedalt Jänedale sõitnud naine. Ta lisas, et ostis veel näiteks tomatitaimi. "Neid on nii palju sorte, et kõiki varem ei teadnudki," kõneles ta.