Festivalikorraldaja: rabarber kõnetab inimesi

Mida on selle aasta rabarberifestivalilt oodata?

Seda peetakse teist korda ja see on tänavu suurem kui eelmisel aastal. Tuntud kokaraamatute autor Lia Virkus tuleb tegema rabarberitöötuba, kus ta tutvustab rabarberi erinevaid võimalusi, näiteks kuidas kasutada seda marinaadides. Lisaks ootame inimesi, kes pole kokad, vaid kellele lihtsalt meeldib kokata ja kes tuleksid oma kookide, kisselli või mannavahuga. Meil tuleb ka välja oma rabarberi-maasika õlu, mis on peaaegu spetsiaalselt selle festivali jaoks tehtud. Ma ise ootan põnevusega, mis see toob.

Mis on rabarberi juures erilist, et sellele eraldi festival korraldatakse?

Tal on selline magushapu maitse, mis on eestlasele sobilik. Kui me mõtleme, et mis see on, mida me kevadel esimesena sööme, siis meile meeldib karulauk ja järgmine ongi rabarber. Kui vaadata, kuidas rabarber ja tema maitse on Euroopas levinud, siis põhjamaades ja Inglismaal on ta väga populaarne, seda kasutatakse nii soolastes kui magusates toitudes. Lõuna pool seda pole, magushapu on pigem selline põhjamaine maitse.

Milliseid soolaseid toite rabarberist teha saab?

Ma ise leidsin hiljuti näiteks väga huvitava retsepti Lähis-Idast, mis õpetab tegema hakkliha ja rabarberi hautist. Siis olen ma ise marineerinud rabarberimahlaga kana, natukene mett hulka ja väga hea tuleb.

Kas eelmisel aastal esimest korda toimunud rabarberifestivali võis õnnestunuks pidada?

Eelmine aasta oligi selline proov ja see tuli endalegi üllatuseks paremini välja, kui me eeldasime. Ja huvitav on see, et selle vahepealse aasta jooksul on inimesed ise hakkanud minu poole pöörduma ja teatama, kui nad midagi huvitavat rabarberist on leidnud. Tundub, et rabarber kõnetab inimesi.

Millised kauplejad on sel aastal festivalile tulemas?

Meil on nii käsitööd kui ka erinevaid toitusid, näiteks on tulemas rabarberijäätis. Ma olen ka kutsunud ühe tipprestoranis Kaks Kokka töötava koka, kes on Roosna-Allikult pärit. Ma ütlen ausalt, et ma ei tea, mida ta pakub, aga las see ollagi üllatus.

Kui suur on tänavune festivaliala?

See on piiratud mõisaõuega, aga me ei kata tervet ala. See ala, kus me toimetame, pole väga suur, aga meie eesmärk on olla selline hubane ja mõnus.