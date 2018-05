Öökuninganna lõi õitsele

Õite avanemisest andis teada lehelugeja Heli Kõiv, kelle sõnul on see tema pere kingitus EV100 auks.

Öökuninganna õied teeb eriliseks see, et need avanevad õhtuhämaruses ning närbuvad koidikuks. Samuti on tegu kaktuseliste seas ühtede maailma suurimate õitega, mille läbimõõt võib ulatuda 30 sentimeetrini.