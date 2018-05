Paide noormees mängib uuslavastuses peaosa

"Buratino"

Dirigendid: Kaspar Mänd, Lauri Sirp, Andres Kaljuste

Laulutekstid: Juhan Viiding

Libreto: Andres Dvinjaninovi dramatiseering Carlo Collodi „Pinocchio“ ja Aleksei Tolstoi jutustuse „Kuldvõtmeke“ ainetel

Kunstnik: Triinu Pungits

Valguskunstnik: Rasmus Rembel

Koreograafid: Kristin Murula, Villiko Kruuse

Ühel päeval saab vana leierkastimees papa Carlo kingituseks pealtnäha tavalise puuhalu. Kui ta sellest aga endale nuku voolib, ärkab too ellu. Papa Carlo paneb talle nimeks Buratino ja müüb maha oma kuue, et poisi koolisaatmiseks raha hankida. Veidi üleannetu, kuid hea südamega Buratino satub kooli asemel seiklustesse, mis viivad teda läbi Lollidemaa, üle Imede põllu, konnatiigi ja läbi kõrtsi. Teel kohtab ta nukuteatri hirmuäratavat direktorit Carabas Barabasi, kass Basiliot ja rebast Alice’i, röövleid ja politseikoeri. Kilpkonnatädi Tortila annab talle kuldvõtmekese, mis avab Carlo kambris salaukse… Sõprade Malvina, Pierrot’ ja Artemoni abiga takistab ta Carabas Barabasi kuldvõtmekest enda kätte saamast ning päästab nukuteatri nukud. Estonia laval ärkavad ellu lustakad tegelased ja kõlavad Olav Ehala armastatud laulud täiesti uues orkestriseades, mis on valminud spetsiaalselt Rahvusooper Estonia orkestrit silmas pidades.

Allikas: opera.ee