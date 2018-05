Vabatahtlikud päästsid 14 700 konna elu

Algatuse „Konnad teelt(t)“ eesmärk on päästa maanteedel hukkuvaid kahepaikseid ning suurendada inimeste teadlikkust Eesti konnaliikide ning nende eluviiside osas. Konnade elude päästmisel on abiks nii talgud kui ka tähelepanelikum liiklemine kriitilistes teelõikudes, pikemas plaanis on aga tarvis rajada nendesse teelõikudesse jätkusuutlikud ning hästi planeeritud konnatunnelid. Seitsme aastaga on vabatahtlikega abiga säästetud 96 500 kahepaikse elu. (BNS)