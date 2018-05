Väätsa raba laudtee vajab putitamist

Talgupäeva korraldajad andsid Facebooki loodud ürituse kaudu teada, et aastaga on rabas uskumatult palju inimesi käinud ja seetõttu on vaja mõnes kohas laudteed pikendada, sest suure tallamise all on maa muutunud märjaga pehmeks. Lisaks on mõnes kohas vaja olemasoleva tee alla klots või pruss lükata, et kõik jälle kenaks saaks.