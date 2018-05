Paides kõlavad külalaulud ja kaunistatakse rõdukaste

Konkursside eestvedaja Lea Kuldsepp ütles, et kuigi külalaule on juba esitatud ning tähtaeg kukub eeloleval reedel, ehk 1. juunil, loodab ta rohkemat osavõttu. Seetõttu ei lükata tagasi ka pärast 1. juunit laekunud laule. «1. juuni kuupäev pole kivisse raiutud ning loodetavasti leiavad külade esindajad endas julgust konkursil osaleda,» avaldas Kuldsepp lootust.

Laulukonkurss «Meie küla laul» on mõeldud Järvamaa küladele, selle eesmärk on ärgitada külakogukondi looma oma külale laulu või tutvustama publikule varem tehtud laule. Ettevõtmise patroon on muusik ja helilooja Lembit Saarsalu. Lähemat teavet konkursi kohta jagab Lea Kuldsepp telefoninumbril 5142789 või meiliaadressil lkuldsepp@gmail.com.