Südamekuu pani tuhanded järvalased liikuma

Türi vallavalitsuse terviseedenduse spetsialist, tervisenõukogu liige Martin Kaschan nentis, et kuna sel aastal oli taotluste esitamiseks aega vähem kui varasematel aastatel, oli väiksem taotluste arv ennustatav. Kokku laekus neid 56. "Osa neist said negatiivse vastuse, sest ei mahtunud konkurssi raamistikku. Toetust ei saanud näiteks koolid, sest nendele mõeldud projektikonkurss on mõeldud sügisel Reipalt koolipinki raames," täpsustas Kaschan. Eitava vastuse said ka ürituste korraldajad, kes soovisid üritust teha väljaspool kodupiirkonda.