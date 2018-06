VIDEO: Valgehobusemägi paneb ränka katsumust otsivad ratturid just selliselt proovile

Esmalt on uuendiseks Grand Prixi distants pikkusega 60,6km (start kl 12). Rada on päris põhjalikult ümber tehtud. Sellest, millised näevad välja GP viimased neli kilomeetrit, saab aimu sellest videost.

Selleaastaseid radu iseloomustas rattamaratoni peakorraldaja Peeter Dedov mitmekesistena. „Selleaastaseid radu vaadates võib küll öelda, et piirkonna radadevõrgustikku on praktiliselt maksimaalselt ära kasutatud. Eelmise aastaga võrreldes on rajad kindlasti huvitavamad ja ägedamad,“ avaldas ta. „Kui keegi tahab seda piirkonda rattaga avastada, siis Valgehobusemäe rattamaraton on selleks vast parim võimalus. Saate tähistatult ja teenindatult kõik need rajad läbi sõita. Joogipunktid on olemas Jänedal, Nelijärvel ja metsade vahel.“