Järvamaa kutsehariduskeskuse noored lähevad võistlema parima noore sõiduautotehniku tiitlile

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli direktori Enn Roosi sõnul on selline võistlus väga oluline, sest lisaks parima noore sõiduautotehniku valimisele on see koht, kus koolide õpetajad saavad omavahelisi kogemusi jagada ning tänu sellele ka autoõpetuse taset tõsta ja ühtlustada. „Autoremondi alad on noorte seas üsna populaarsed, kuid kuna masinad muutuvad aina keerulisemaks, siis peavad ka spetsialistide teadmised olema tasemel,“ ütles Roosi.