Lubatud tööd Paides Pärnu tänaval saavad viimaks tehtud

Mullu oktoobris kurtsid Paides Pärnu tänava ääres elavad osad majaomanikud, et teeremondi järgselt on jäetud nende sissesõiduteed asfaltimata ning koju pääsemiseks tuleb järsust teerandist alla sõites autosid lõhkuda. Nüüd on nende mure viimaks lahenemas.